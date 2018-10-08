Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Köver ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Köver ile görüştü

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 20:39
Cumhurbaşkanı , temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Meclis Başkanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün sürecek resmi ziyaret için geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, sonrasında Meclis Başkanı Laszlo Köver'i kabul etti.
Erdoğan, yarınki temaslarına ise Türkiye-Macaristan İş Forumu ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek ve Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Galiçya Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek olan Erdoğan, temaslarını tamamlayarak yurda dönmek üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na hareket edecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Köver ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN