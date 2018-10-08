Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Emine Erdoğan Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen TİKA programına katıldı

Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen programına katıldı

’nın ziyaretine eşlik eden , başkent Budapeşte’de ’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Dr. ile biraraya geldi ve Macar kültürünün sergilendiği bir defileyi izledi.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 22:32
Emine Erdoğan Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen TİKA programına katıldı

'nın ziyaretine eşlik eden , başkent Budapeşte'de 'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Dr. ile biraraya geldi ve Macar kültürünün sergilendiği bir defileyi izledi.

Daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'ne geçen Emine Erdoğan, desteğinde ile Macaristan eşgüdümünde Kenya'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı. Kenya'da sağlık hizmetlerinde ve yaşam kalitesinin arttırılması yönünde katkı sunmak amacıyla Türk ve Macar doktorların işbirliği ile gerçekleştirilen sağlık programı diğer ülkeleri için de model oluşturuyor. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada; 'Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı işbirliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır.' dedi.

Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifika takdim edildi.

Emine Erdoğan'a programda Macaristan makamlarının temsilcileri ve Bakan eşleri eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen TİKA programına katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN