Emine Erdoğan Türk-Macar işbirliği ile gerçekleştirilen TİKA programına katıldı

Cumhurbaşkanı'nın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Budapeşte'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Dr. Anita Herczegh ile biraraya geldi ve Macar kültürünün sergilendiği bir defileyi izledi.

Daha sonra Semmelweiss Üniversitesi'ne geçen Emine Erdoğan, TİKA desteğinde Türkiye ile Macaristan eşgüdümünde Kenya'da yürütülen sağlık faaliyetlerine ilişkin programa katıldı. Kenya'da sağlık hizmetlerinde ve yaşam kalitesinin arttırılması yönünde katkı sunmak amacıyla Türk ve Macar doktorların işbirliği ile gerçekleştirilen sağlık programı diğer Afrika ülkeleri için de model oluşturuyor. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada; 'Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan'ın sağlık alanındaki tecrübelerinin, Afrika'ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliğini de taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı işbirliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır.' dedi.

Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifika takdim edildi.

Emine Erdoğan'a programda Macaristan makamlarının temsilcileri ve Bakan eşleri eşlik etti.