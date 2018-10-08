FETÖ’nün askeri yapılanması çözülüyor

Kahramanmaraş
'ta
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ
/PDY
) "kripto asker yapılanması"na yönelik son 9 ayda gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da yer aldığı 15'i tutuklu 84 şüpheliden 60'ı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Şüphelilerin itirafları örgütün iç yüzünü ortaya koydu. Yüzbaşı İ.Ö. ifadesinde, örgütün subaylardan sorumlu sözde imamı Ender A.'nın kendisinden her zaman tedbirli davranmasını istediğini belirterek, "Bana 'herkes gibi davranmamı, birlikte namaz kılmamamı, çalışkan olup aranan kişi olmamızı, cuma namazlarına gitmememi, özel ortamlarda içki içmek zorunda kalmamız gerektiğinde içki içmemizi' söylüyordu" dedi. Muvazzaf binbaşı H.Z. ise ifadesinde, örgüt içi evlilik yapması için örgüttekilerin baskı yaptığını anlatarak, "Evlenmeme engel olmak istediler. Beni ve benim gibileri cemaat mensubu şahıslarla evlendirerek örgüte bağımlı kalmamızı istiyorlardı" diye konuştu.