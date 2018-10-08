FETÖ’nün belediye imamı Mersin’i de soymuş

Yakınları
üzerine kurduğu şirketl
erle başta CHP
'li belediyeler olmak üzere birçok şirketi dolandırdığı ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan FETÖ
'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ı Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nde de usulsüzlük yaptığı belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaaslan'ın da yönetiminde olduğu Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nde (MERULAŞ) yapılan usulsüzlüklere ilişkin iddianame hazırladı. İddianameye göre, MERULAŞ'ın 2015'e ait hesaplarında bazı usulsüzlükler belirledi. MERULAŞ tarafından tahsil edilmesi gereken bilet gelirlerinin, İmar İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edildiğinin anlaşıldığı ve şüphelilerin bu durumdan sorumlu olduğu da kaydedildi. 2015 sonunda şirketin ödenmiş sermayesinin tamamının belediye bütçesinden aktarılan 4.487.500 TL olduğu, dönem gelirin sadece 1.218.30 TL olduğu tespit edildi. Karaarslan'la ilgili iddianame, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu kapsadığı için Mersin Ağır Cezada Mahkemesi'ne gönderildi.