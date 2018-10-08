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’nün belediye imamı Mersin’i de soymuş

Giriş Tarihi: 8.10.2018
FETÖ’nün belediye imamı Mersin’i de soymuş
Yakınları üzerine kurduğu şirkeerle başta 'li belediyeler olmak üzere birçok şirketi dolandırdığı ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan 'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ı 'nde de usulsüzlük yaptığı belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaaslan'ın da yönetiminde olduğu Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nde (MERULAŞ) yapılan usulsüzlüklere ilişkin iddianame hazırladı. İddianameye göre, MERULAŞ'ın 2015'e ait hesaplarında bazı usulsüzlükler belirledi. MERULAŞ tarafından tahsil edilmesi gereken bilet gelirlerinin, İmar İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından tahsil edildiğinin anlaşıldığı ve şüphelilerin bu durumdan sorumlu olduğu da kaydedildi. 2015 sonunda şirketin ödenmiş sermayesinin tamamının belediye bütçesinden aktarılan 4.487.500 TL olduğu, dönem gelirin sadece 1.218.30 TL olduğu tespit edildi. Karaarslan'la ilgili iddianame, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu kapsadığı için Mersin Ağır Cezada Mahkemesi'ne gönderildi.
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FETÖ’nün belediye imamı Mersin’i de soymuş
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