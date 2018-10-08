FETÖ’nün belediyeler imamı Karaarslan’ın Mersin dolapları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın, yakınları üzerine kurduğu şirketler vasıtasıyla başta CHP'li belediyeler olmak üzere birçok şirketi dolandırdığı ve yolsuzluklar yaptığı kamuoyuna yansımıştı. Her yerde aranan firari Erkan Karaarslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ile ilgili hazırlanan iddianameler geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Karaarslan'ın, Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çeşitli usulsüzlükler yaptığı belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Erkan Karaaslan'ın da yönetiminde olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi şirketi MERULAŞ'ta yapılan usulsüzlüklere ilişkin iddianame hazırladı.

BELEDİYE BÜTÇESİ KARŞILADI

Hazırlanan iddianameye göre, FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (MERULAŞ)'nin yönetim kurulundaydı. Şirketin diğer yöneticileri ise başkan danışmanları Ahmet Turgut ve Ülkü Çataklı'ydı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nin Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılına ait hesaplar üzerinde yaptığı inceleme sırasında bazı usulsüzlükler belirledi. İddianameye göre, 2015 yılında şirketin faaliyet geliri yoktu. Net satışları ise sadece 1218 liraydı. Şirketin toplam sermayesinin üçte birinin dönem zararı olarak kaydedildiğine dikkat çekilen iddianamede ayrıca ödenmiş sermayesinin yüzde 30'nun da yönetim kurulu harcamalarına ayrıldığı kaydedildi.

KAMU YARARI GÖZETİLMEDİ

Yapılan anlaşmaya göre, araçların her türlü bakımı, onarı, trafik sigortası, tüm araçların şoför ücreti ve verdi, SGK giderleri, trafik cezaları, kaza ve her türlü elektronik ücret toplama sistemi giderleri ile tüm araçların akaryakıt ihtiyaçları işletmeciye ait olduğu hükmü olduğu halde giderlerin büyük bölümünün belediye bütçesinden karşılandı.

MUHASEBEDE TUTARSIZLIK BULUNDU

MERULAŞ tarafından tahsil edilmesi gereken bilet gelirlerinin, İmar İnşaat Ticaret A.Ş tarafından tahsil edildiğinin anlaşıldığı ve şüphelilerin bu durumdan sorumlu olduğu da kaydedildi. İddianamede, şirketin muhasebe kayıtlarında tutarsızlık olduğu belirtilirken, şirketin hesap ve işlemlerinin de şeffaf olmadığı görüldüğüne yer verildi. 2015 yılı sonunda şirketin ödenmiş sermayesinin tamamının belediye bütçesinden aktarılan 4.4.87.500 TL olduğu, dönem gelirin sadece 1.218.30 TL olduğu tespit edildi. Kamu kaynağının kamu yararı gözetilmeden kullanıldığı belirtildi.

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile diğer şüphelilerin "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları talep edilen iddianame, önce Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne oradan da bu mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçunu kapsadığı gerekçesi ile Mersin Ağır Cezada Mahkemesi'ne gönderildi.