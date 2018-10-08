Karabük'teki FETÖ operasyonunda yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Karabük Üniversitesi'nden mezun olduğu belirtilen B.I, A.K, F.Ö, H.A ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi. Karabük'e getirilen şüphelilerden B.I, A.K, F.Ö ve H.A'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen şüphelilerden F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüpheli A.T'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.