Polis memuru PKK propagandasından tutuklandı

Sosyal medya hesabından PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen görevli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, PKK terör örgütü soruşturması kapsamında terör örgütü ��yesi olduğu şüphesiyle dün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru gözaltına alındı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki polis memuru Oktay B.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar incelendi. Genç polisin, hesabından PKK övücü paylaşımlar yaptığı, örgüte mahsus bayrakla fotoğraf çektirdiği ve gencin Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edildi.





TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Oktay B, hesabın kendisine ait olduğunu kabul ederek paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ifade etti. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'sevk edilenlen genç polis, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç polis hakkındaki soruşturma devam ediyor.