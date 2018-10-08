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Dışişleri Bakanlığı, iddiaları nedeniyle büyükelçisine nota veren 'nın Moskova Büyükelçisine nota verildiğini açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 22:03
Rusya Hollanda'ya siber saldırı notası
Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçisi Rene Jones-Bos'a Rusya'ya karşı suçlamaları ile ilgili nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın siber saldırı iddialarını provokasyon olarak nitelendirdi. Bakanlık, "Hollanda Büyükelçisi Rene Jones-Bos'e 4 Ekim'de alınan notaya yanıt olarak bir Rusya notası verildi. Bu girişim, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal eden bir provokasyon olarak görülüyor" açıklamasını yaptı.
Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 Ekim'de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Hollanda Savunma Bakanlığı, siber saldırının 13 Ekim'de düzenlendiğini iddia ediyor. Hollanda'daki 4 Rus vatandaşı iddiaların ardından sınır dışı edilirken, Rusya suçlamaları reddediyor.
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Rusya Hollanda'ya "siber saldırı" notası
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