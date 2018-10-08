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Suudi Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Büyükelçisi ikinci kez 'na çağrıldı. Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda arama talep etti.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 13:20
Suudi Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Konsolosluğu'nda kaybolması ve iddiaya göre vahşice öldürülmesi gündemin en üst sırasındaki yerini koruyor. Suudi Arabistan Büyükelçisi ikinci kez 'na çağrıldı.

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konsolosluk binasına girdikten sonra çıkmadığı halde durumu son derece basit ifadelerle savunan Suudi Arabistan'ın Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Konsolosluğun Türkiye tarafından aranması için çağrı yapıldı.

Ayrıca Büyükelçi'ye Türkiye tarafından "Soruşturmada tam işbirliği içerisinde olunması" çağrısı yapıldı

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Suudi Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
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