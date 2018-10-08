Suudi Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolması ve iddiaya göre vahşice öldürülmesi gündemin en üst sırasındaki yerini koruyor. Suudi Arabistan Büyükelçisi ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TÜRKİYE'DEN FLAŞ TALEP: KONSOLOSLUĞUNUZU ARAYALIM

Türkiye konsolosluk binasına girdikten sonra çıkmadığı halde durumu son derece basit ifadelerle savunan Suudi Arabistan'ın Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Konsolosluğun Türkiye tarafından aranması için çağrı yapıldı.

Ayrıca Büyükelçi'ye Türkiye tarafından "Soruşturmada tam işbirliği içerisinde olunması" çağrısı yapıldı

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