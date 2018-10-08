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Trump: 'nın akıbeti hakkında endişeliyim

ABD Başkanı , Suudi gazeteci 'nın akıbeti ile ilgili olarak "Bu konuda endişeliyim." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 00:36 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 01:29
Trump: Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında endişeliyim

ABD Başkanı , Suudi gazeteci 'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu.

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Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yaşam öyküsü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." demişti.

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Trump: Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında endişeliyim
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