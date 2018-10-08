Trump: Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında endişeliyim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu.

Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN YAŞAM ÖYKÜSÜ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." demişti.