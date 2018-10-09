61 ilde operasyon

İtirafçı şüphelilerden FÖTE yapılanması içinde asker ağabeyi olan M.Ç. ifadesinde çok çarpıcı bir itirafta bulundu. M.Ç. "Bana öğrenciler (astsubaylar) verilmeden hemen önceki görüşmelerde Kemal kod adlı kişi tarafından iletişimlerin sadece ankesörlü telefon ile yapılması talimatını verdi" dedi. Tekirdağ
Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm Türkiye başsavcılıklarına yazı yazarak bilgilendirme yaptı. Domino taşı etkisi yapan bu bilgilendirmenin ardından Türkiye genelinde 61 ilde ankesör operasyonları yapıldı. Bu sayede 2018 yılının haziran ayına kadar gerçekleştirilen 246 operasyonda 5 bin 334 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bin 820'si tutuklandı, 2 bin 520'si de denetimli serbestliğe tabi tutuldu. Bu rakamın 2 bin 156'sı etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu.