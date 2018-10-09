AK Parti ve MHP’den ittifak için prensip kararı

AK Parti
ile MHP
arasında yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmeleri dün resmen başladı. TBMM'deki AK Parti Grup Yönetimi Salonu'ndaki görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
ile MHP Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın
ve Sadir Durmaz katıldı. Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde prensip kararına vardık" dedi. Yalçın da çok faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini, bundan sonraki süreçte heyetlerin görüşmeye devam edeceğini kaydetti.