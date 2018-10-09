Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti ve MHP’den ittifak için prensip kararı

ve ’den ittifak için prensip kararı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
AK Parti ve MHP’den ittifak için prensip kararı
ile arasında yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmeleri dün resmen başladı. TBMM'deki AK Parti Grup Yönetimi Salonu'ndaki görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile MHP Genel Başkan yardımcıları ve Sadir Durmaz katıldı. Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde prensip kararına vardık" dedi. Yalçın da çok faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini, bundan sonraki süreçte heyetlerin görüşmeye devam edeceğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti ve MHP’den ittifak için prensip kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN