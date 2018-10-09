Atlı tören birliği ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Macaristan
ziyareti dün başladı. Budapeşte'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na atlı tören birliğinin eşlik ettiği makam aracıyla gelen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve eşi Anita Herczegh tarafından karşılandı. Erdoğan ve Ader, tören kıtasını selamladıktan sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ve Ader, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. İki lider, ayrıca eşleriyle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan ve Orban, Ulusal Meclis'in balkonunda Tuna Nehri manzarasında kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Orban'ın baş başa görüşmesindeki samimi sohbeti dikkat çekti. Erdoğan, ayrıca, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i de kabul etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Ader, Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.