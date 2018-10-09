Başkan Erdoğan: Saldırıların hedefi menfaatimize olmayan konuları kabul ettirmek istemeleri

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bizler Macaristan'ı da yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. İstiyoruz ki aramızdaki ticaret hacmini de arttıralım. Macaristan ile ortak işbirliğine girebiliriz.

"AFRİKA İÇİN ORTAK ÇALIŞALIM"

Örneğin Afrika'nın beklentileri ve eksiği çok. Burada Macaristan ile ortak çalışmlar yapmak durumundayız.

MACARİSTAN'I BİR TİCARET ÜSSÜ OLARAK GÖRÜYORUZ

2018 yılının ilk 8 ayında 1.8 milyar dolarlık hacme ulaştık ki şimdi hedef 5 milyar dolarlık bir rakamı yakalamak. Bu ortak hedefimizdir. Bu miktar aslında geçen yıla kıyasla kayda değer bir artışa tekabül ediyor. İş adamlarına vize kolaylığı buradaki yatırımlarımız daha da büyütecektir. Biz Macaristan'ı bir ticaret üssü ve geçiş noktası olarak görüyoruz. Bunu iş adamlarımıza tanınacak vize kolaylığı, karşılıklı adımlar ile ikili ticaretimizi aramızdaki dostluk bağlarına yakışır düzeye çıkarmamız gerekiyor.

Macaristan sadece geçiş güzergahı değil, ürünlerimizin depolanması ve Avrupa'ya ihraç konusunda bir merkez haline gelmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saldırının hedefi milli menfaatimize aykırı kararlar aldırmak"

"SALDIRININ HEDEFİ MİLLİ MENFAATİMİZE AYKIRI KARARLAR ALDIRMAK"

Ülkemize yönelik ekonomik saldırıların hedefi Türkiye'nin milli menfaaleri ile çelişen konuları kabul ettirme gayretidir. Ekonomimizin temelleri sağlamdır. Bankacılık sistemimizi çökertemezler. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini görüyoruz. Böylesi "ticaret savaşları" gibi tartışmaların sürdüğü bir ortamda Macaristan ile yapacağımız ortak çalışmalar son derece önem arz etmektedir. Macaristan ve diğer AB ülkelerinden bu süreçte destek bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Macaristan İş Forumu'nda konuştu