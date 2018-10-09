Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin flaş gelişme

'nın kaybolmasına ilişkin flaş gelişme

Suudi gazeteci 'nın kaybolmasına ilişkin, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 17:29
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin flaş gelişme

'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci 'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te girdiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, konsoloslukta inceleme yapılacağının belirtilmesinin ardından bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN