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’li belediyede yolsuzluk operasyonu

ÜMİT UZUN
FURKAN KARA ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
CHP’li belediyede yolsuzluk operasyonu
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özyurt Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin avukatının, 'ndeki bir ihaleye fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine 'ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik' yaparak kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 belediye çalışanı ve bir işadamı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla, belediyenin ihale komisyonunda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir işadamının ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

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Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Ataşehir Belediyesi Başkanı , geçen yıl İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış, yerine yardımcısı İlhami Yılmaz atanmıştı. Ancak Yılmaz'ın da ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığı ortaya çıkmıştı.
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CHP’li belediyede yolsuzluk operasyonu
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