CHP’li belediyede yolsuzluk operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özyurt Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin avukatının, Ataşehir Belediyesi
'ndeki bir ihaleye fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine 'ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik' yaparak kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 belediye çalışanı ve bir işadamı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla, belediyenin ihale komisyonunda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, mevcut delil durumu nazara alınarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir işadamının ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. BATTAL İLGEZDİ GÖREVDEN ALINMIŞTI
Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi
, geçen yıl İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış, yerine yardımcısı İlhami Yılmaz atanmıştı. Ancak Yılmaz'ın da ihaleye fesat karıştırmaktan yargılandığı ortaya çıkmıştı.