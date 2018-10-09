Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Bir eli ile selam verip bir eliyle silah tutuşturanlar insanlık düşmanı hainlerdir. Terör faaliyetlerine hizmet edenler karanlık odaklardır. Türkiye'yi terörle köşeye sıkıştıracaklarını sananlar kişiliksizlerdir. Hangi sefil senaryodan medet umarsa umsun başarısız kalmaya mahkumdur. Türk Milleti teröre boyun eğmemiş, eğmeyecektir. Elbette vatan müdafaasında şehit verdiğimiz her evladımız yüreklerimizi kavuruyor. Hepimiz şehitlerimiz yasını tutuyoruz. Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda 8 kahramanımız şehit düştü. Şehit naaşları gözyaşları ile ebediyete uğurlandı. Acımızı içimize gömdük, vakarımızı muhafaza ettik. Şehitlerimizin her emaneti milli namusa emanettir."

"SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

"Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz."

"Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Murat Karayılan, Bahoz Erdal'dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür. Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk Devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir."

"Hani Münbiç'i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? ABD, YPG'li teröristlere neden tepkisizdir. Madem Münbiç'te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti'ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir. ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trump gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman'da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir. ABD, Türkiye'yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Kral Selman'a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün."

"TÜRKİYE KANLI OPERASYONLARIN GEÇİŞ ALANI DEĞİLDİR"

"Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir."

"Konu sadece Papaz değildir. Kıvılcıma bakarken, yangını ihmal etmeyelim. Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyu açmayı hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emrini verdiler. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını kur ile almaya teşebbüş ettiler. 12 Ağustos gecesi kudurmuş gibi saldırdılar. Para oyunlarını seferber ettiler. Kur silahını çektiler. Amaç ekonominin surlarını yıkarak sosyal çözülmeyi sağlamak. Sokağı adres gösteren işbirlikçileri harekete geçirmek istiyorlar. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür Trump'ın Twitter'dan destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara'da bozuldu. Hep söyledim, söylüyorum. Mesele çok yedim, az yedim meselesi değildir. Mesele vatandır. Parti olarak işin kolayına kaçar, her eleştiriyi yapardık. Siyasal rantın basitliğine heves ederdik. Ülke yansın der, ne kazanacağımıza bakardık. Önce millet iradesi ile hayale yelken açmıyoruz."

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