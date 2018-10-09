İnleri imha edildi

Mardın'ın Nusaybin ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile patlayıcı düzeneklerinin imha görüntüleri basın ile paylaşıldı. 5 Ekim'de Nusaybin kırsalında hava destekli, 'Kılıç- 40' özel birlik operasyonuna ait görüntülerde, teröristlerin bulunduğu alana düzenlenen roket atışı yer alırken, arazideki el yapımı patlayıcının patlama anları da yer alıyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, operasyonda çok sayıda silah, cephene, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği belirtildi. MARDİN'DE ÇÖKERTİLDİLER
Öldürülen iki teröristten birinin Terörden Aranan Listesi'nde 4 milyon lira ödülle aranan 'Cuma Mardın' kod adlı Mehmet Sait Surer olduğu belirlenmişti. Öldürülen diğer terörist Emine Kaya'nın da 1992'de Murat Karayılan
'la örgüte katıldığı 2016'da 4'ü polis 3'u sivil 7 kişinin şehit edildiği ve 21 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenlediği, birçok saldırıyı da planladığı öğrenildi. Operasyonla birlikte PKK'nın Mardin
yapılanması da aldığı darbeyle çökertilmiş oldu. Bu arada terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlerin saldırı hazırlığındayken hedef alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda 7'si ölü, 4'ü sağ, 12'si de teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA