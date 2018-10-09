İslam âlimleri FETÖ için fetva yayımladı: FETÖ faaliyetlerine katılmak haramdır

Sünni ve Şii âlimlerden oluşan Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi, teröristbaşı Fetullah Gülen
'in liderliğini yaptığı FETÖ
/PDY hakkında 4 farklı dilde fetva yayımladı. FETÖ'nün Siyonist gruplarla güçlü ilişkileri olan dini/sosyal oluşumların (STK'ların) arkasına gizlenme heveslisi bir hareket olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Fetullah Gülen ve takipçilerinin tüm dünyada yapmış oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere katılmak haramdır. Fetullah Gülen ve takipçileri, Allahu Teâla'ya tövbe etmelidir ve yaptıklarının hesabını tüm dünyadaki Müslümanlara vermelidir. Özellikle de 15 Temmuz 2016'da yaptıklarının hesabını Türkiye'ye vermelidir" denildi. Fetvada ayrıca, özetle, Gülen'in Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin tefsirinde ciddi tahrifler yaptığı, Said Nursi'nin görüşlerini tahrif ettiği, Siyonist gruplarla ilişkiler kurduğu ifade edildi.