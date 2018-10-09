Kaşıkçı protestosu

Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu önündeki endişeli bekleyiş de sürüyor. Başkonsolosluk binasının önüne gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri de ellerinde 60 yaşındaki Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu dövizler taşıdı. Nobel ödüllü gazeteci Tevekkül Karman, Demokratik Devrimler Arap Meclisi adına yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı
'ya yapılanlar hakkında kesinlikle susmayacaklarını söyledi. Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılmasının çok büyük bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Karman, "Yapılan eylemi en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bununla alakalı bütün sorumlulukları Suudi Arabistan rejiminin istihbaratına yüklemekteyiz. Bu cinayet ya da yapılan bu eylem kesinlikle bir tahkikattan geçmeden kabul edilemeyecektir." dedi. Mısırlı politikacı Eymen Nur ise, "Bu eylem; insan haklarına, gazeteci haklarına uymuyor" dedi. Eymen, "Biz Meclis olarak Recep Tayyip Erdoğan
'a son derece güveniyoruz, inanıyoruz. Erdoğan'ın arkadaşımız Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında bütün bilgileri son derece şeffaf bir şekilde açıklayacağına inanıyoruz" diye konuştu.