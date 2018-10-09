Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kırşehir'de okul müdürlerine FETÖ operasyonu

'de okul müdürlerine operasyonu

'de, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (/) kapsamında aktif görevde bulunan 9 okul müdürü gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 19:46
Kırşehir'de okul müdürlerine FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, il merkezi ve ilçelerde / ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerine yönelik çalışma başlattı.

Daha önce yargılanan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda çalışmaları genişleten ekipler, kent merkezinde ve ilçelerde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde müdür olarak görev yapan 9 kişi gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de okul müdürlerine FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN