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'den Enflasyonla Mücadele Programı'na destek açıklaması

tarafından yapılan açıklamada, "Hazine ve tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 19:58
Koç Holding'den Enflasyonla Mücadele Programı'na destek açıklaması

tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar TL'lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir. Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmelerine yer verildi.

Uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsurun ekonomide güven ortamının oluşması olduğu belirtilen açıklamada, doğru politikalarla sanayiyi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerini arttıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşımın 'nin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacağı dile getirildi.

Açıklamada, "Hazine ve tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz." denildi.

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Koç Holding'den Enflasyonla Mücadele Programı'na destek açıklaması
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