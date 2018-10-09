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Konsolosluktaki aramayı Terörden sorumlu yapacak

Gazeteci ’nın Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolması ile ilgili ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta yapılacak aramayı, İstanbul Cumhuriyet Hasan Yılmaz’ın yöneteceği öğrenildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 21:21
Konsolosluktaki aramayı Terörden sorumlu Başsavcı Vekili yapacak

ABD'deki bir gazetede köşe yazıları kaleme alan vatandaşı 60 yaşındaki 2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmiş 13.20'de binaya girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kaşıkçı ile evlilik hazırlıklıkları yapan H.C. nişanlısının konsolosluktan çıkmaması üzerine yakınlarına bilgi vermişti.

Aynı akşam olayın emniyet birimlerine bildirilmesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlarılan soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta ve bazı konsolosluk yerleşkelerinde gerçekleştirilecek aramayı da bizzat Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Hasan Yılmaz'ın yöneteceği belirtildi. Başsavcı Vekili Yılmaz'a bir savcının eşlik edeceği kaydedildi.

Savcılığın 2 Ekim günü Riyad'dan istanbul'a gelen ve daha sonra aynı gün Mısır ve Dubai'ye giden iki jet ve bu netle gelen 15 kişi ile ilgili araştırmayı da sürdürdüğü öğrenildi.

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Konsolosluktaki aramayı Terörden sorumlu Başsavcı Vekili yapacak
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