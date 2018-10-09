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Kripto ’cüden itirafı

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
'nün 'daki mahrem yapılanmasında yer alan kriptolara ilişkin soruşturmada Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Silivri Cezaevi Tabur Komutanlığı emrinde görev yaparken 21 Eylül'de gözaltına alınan Üsteğmen Kerim Helvacı çarpıcı itiraflarda bulundu. Kripto isimlerden olan Helvacı'nın, FETÖ'cülerin tutuklu bulunduğu cezaevinde 2017'den beri görev yaptığı ortaya çıktı. Hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Helvacı'nın adını ve fotoğraflarını teşhis ettiği mahrem imamları tarafından 38 kez arandığı belirtildi. Helvacı ifadesinde örgüt abisiyle yaptıkları toplantılarda, "'ye oy vermemizi isterlerdi" dedi.
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Kripto FETÖ’cüden CHP itirafı
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