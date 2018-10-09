43 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki tanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Söz alan sanık avukatları, eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Söz verilen sanıklar da bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını söyledi.

Dijital materyal raporunun İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Bir önceki celsede, firari sanık Ö.Ç'nin dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (khk) ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin 23 Temmuz 2016'da KHK ile FETÖ/PDY ile bağlantısı ve irtibatı nedeniyle kapatıldığı ve dernekte arama yapıldığı belirtilen iddianamede, aramada FETÖ/PDY'nin finans ayağında bulunan, örgütün adam kazanma ve propaganda amacıyla kullandığı birçok kitap, dergi, gazete ve doküman ele geçirildiği kaydediliyor.

İddianamede, Kocaali ilçesine ait 2014 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ele geçirilmesiyle derneğin kuruluş amacı dışında faaliyette bulunduğunun belirlendiği ifade edilerek, sanıkların eylem, strateji ve amacı doğrultusunda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağlantı içerisinde bulundukları ve bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı bilgisine yer veriliyor.