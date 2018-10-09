Silahıyla darbe girişimini izlemiş

FETÖ
'nün hain darbe girişimine ilişkin 224 kişinin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı. Ankara'daki duruşmada olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nda Politik Askeri Durum Değerlendirme subayı olarak görev yapan sanık eski Binbaşı Necati Güneş, Genelkurmay Karargâhı'na tanklar gelmeye başladığı anda kendisinin karşı eylemde bulunmadığını itiraf etti. Güneş, "Ben sadece olayları izlemekle yetindim, nelerin yaşandığını anlamaya çalıştım. Kanunsuz bir eylemde yer almamak için mücadele ettim" ifadelerini kullandı.