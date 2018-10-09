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Son dakika haberi: ’a bomba transferler! İşte Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri devam ederken dizinin hayranları başlangıç tarihi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Öte yandan ’un 5. sezonunda yepyeni karakterler izleyici ile buluşacak. Son haftalarda yapılan resmi açıklamalar sonrası yeni sezon kadrosu şekillendi. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 5. Sezon oyuncu kadrosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 14:24
Son dakika haberi: Diriliş Ertuğrul’a bomba transferler! İşte Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

, 5. yeni sezonu ile izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu sezon diziye dahil olan oyuncu ve karakterler de netlik kazanıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi şu sıralar en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihine dair resmi açıklama bekleniyor. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni sezon ile ilgili son dakika gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ OYUNCU KADROSU

Bu sezon diziye katılan oyuncuları bu başlık altından hemen öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Diriliş Ertuğrul’a bomba transferler! İşte Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?
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