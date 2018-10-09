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Son dakika: ndan flaş açıklama!

: (Kaşıkçı soruşturması) Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 13:08

Konuyla ilgili 'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci 'nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama!
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