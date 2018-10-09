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Son dakika: 'nın sözde sorumlularından biri 'da yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü /KCK'nın sözde sorumlularından Devlet Aslan, 'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 18:44
Son dakika: PKK'nın sözde Belçika sorumlularından biri Batman'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, 'da terör örgütü 'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen Devlet Aslan'ın Batman'a geldiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla Aslan yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlasevk edilenlen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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Son dakika: PKK'nın sözde Belçika sorumlularından biri Batman'da yakalandı
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