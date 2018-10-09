Sözde atama listesindeki generaller hakim karşısında

FETÖ 'nün darbe girişimi sırasında, darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan 3 eski generalin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan 3 eski generalin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, önceki celsenin ara kararı gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Tutuksuz sanıklar, darbecilerin hazırladığı atama listesinde isimlerinin yer almasının, kendi tasarrufları olmadığını, bu konuya ilişkin bilgilerinin bulunmadığını ve atandıkları görevlere de gitmediklerini ileri sürerek beraatlerini talep etti.

Ayrıca sanıklar, OYAK'taki mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Genelkurmay ve Emniyet Genel Müdürlüğünden gelecek evrakın beklenilmesine, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde sanıklardan Yaygın'ın ismi Devlet Personel Başkanı, Çoban'ın ismi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı, İnceoğlu'nun ismi ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak geçiyordu.