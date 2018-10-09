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pilotu: “Yolcumuz kusuyor, inişi iptal etme dururumuz var”

’nın Paris-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında bir yolcunun iniş sırasında rahatsızlanması üzerine pilot, Hava ’ne, “Az önce bir yolcumuz rahatsızlandı. Kusuyor, tuvaleti kullanma durumu olduğu için inişi iptal etme dururumuz olabilir” anonsunda bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:11
THY pilotu: “Yolcumuz kusuyor, inişi iptal etme dururumuz var”

Charles De Gaulle Havalimanı'ndan dün havalanan 'nın TK1820 sefer sayılı İstanbul uçağında bir yolcu uçağın 'na inişine kısa bir süre kala rahatsızlandı.

Kusmaya başlayan yolcu ile ilgili kabin görevlileri kokpit ekibine haber vermesi üzerine pilot, Hava 'ne inişi iptal etme durumu olabileceği bilgisini verdi.

örüne Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu, "Efendim az önce bir yolcumuz rahatsızlandı. Kusuyor, tuvaleti kullanma durumu olduğu için inişi iptal etme dururumuz olabilir. Tuvalete girdi. Muhtemelen pas geçme olabilir malumat" anonsu yaptı.

İnişe 5 dakika kala yapılan anons sonrası uçağı pas geçmeden saat 16:55'de iniş yaparken rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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THY pilotu: “Yolcumuz kusuyor, inişi iptal etme dururumuz var”
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