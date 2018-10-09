Tokat'ta kaçak içki ve sigara operasyonu

Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada 800 litre kaçak rakı, 2 damıtma düzeneği ve 8 jelikan bidon ele geçirildi.



Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyünde bir kişinin evinin odasında kayıtsız sigara, alkollü içecek satışı yaptığı ihbarı üzerine yapılan aramada ise 578 şişe alkollü içeçecek ele geçirildi. Arama yapılan evin önünde bulunan ve yurt dışı kayıtlı bir otomobil de Amasya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Tokat-Niksar D-100 karayolu Köklüce Çamiçi yaylası mevkiinde yolcu otobüsleriyle kaçak sigara taşındığı bilgisi üzerine otobüslerde yapılan aramada ise 690 paket kaçak sigara, 7.65 mm çapında bir ruhsatsız tabanca ile buna ait 8 fişek ele geçirildi.



Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliye toplamda 21 bin 605 lira idari para cezası uygulandı.

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