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'den 'daki terör saldırısına kınama

, Helmand vilayetindeki bir ofisine düzenlenen saldırısını kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 20:35
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

, 'ın Helmand vilayetindeki bir ofisine yönelik terör saldırısını kınadı.

ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisine düzenlenen saldırısında 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının gerçekleştiği yerde, gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama
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