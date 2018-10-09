Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van’da merkezli 6 ilde dev PKK operasyonu

’da merkezli 6 ilde dev operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Van merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 13:12
Van’da merkezli 6 ilde dev PKK operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

6 İLDE 39 GÖZALTI

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Van merkezli , Sakarya, , Çanakkale Antalyalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Silahlı Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’da merkezli 6 ilde dev PKK operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN