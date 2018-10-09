Van’da merkezli 6 ilde dev PKK operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

6 İLDE 39 GÖZALTI

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Van merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale Antalyalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Silahlı Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.