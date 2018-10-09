Ya AB’ye alın ya da oyalamayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Macaristan
Başbakanı Viktor Orban dün Ulusal Meclis'te gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye
'nin AB
üyelik sürecinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
(Gazeteci Cemal Kaşıkçı) Bu olayın ülkemizde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunun bazı çekinceler içinde kalarak kendi haline herhalde bırakamayız. KENDİLERİNİ KURTARAMAZ
Bir insan kendisi içeri girip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım. Oradaki Başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız, şuyunuz, buyunuz yok mu? Hepsi var. Peki bunu niçin ispat etmiyorsunuz? İspat etmeniz lazım.
Başkonsolosluk yetkilileri 'Buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumdasınız. İspat edeceksiniz. Kalkıp da Türk makamlarına 'Nerede bu?' diye soranlar önce 'Bu nasıl oldu?' diye bunu sormaları lazım.
(Türkiye'nin AB üyeliği) AB sürecinde gerçekten yanımızda durdular. Ben burada da tekrar etmek zorundayım. Sene 1963, sene 2018; oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Maalesef Türkiye'ye yapıldı. Ne evet, ne hayır. Evetse evet; hayırsa hayır. Alacaksanız sinyalleri verin almayacaksanız bunu da söyleyin. Ne siz yorulun ne biz. Siz yolunuza biz yolumuza devam edelim. Siyasette açıklığı, netliği, dürüstlüğü severim. Bu adımı da buna göre atmak lazım. Sabır noktasındayız, sonu hayır olur diyorum. AB DÜRÜST DAVRANMIYOR
Macaristan Başbakanı Orban, ortak basın toplantısında, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini bir kez daha vurguladı. Orban, şöyle konuştu: "AB dürüst davranmıyor. Birçok müzakere faslı açtık, ama bunlar kapatılmıyor. Şu an yaptığımız doğru değil. Daha önce birçok fasıl açıp da bir tane bile fasıl kapatmadığımız bir durum olmadı. Bu durum kabul edilemez ve zekice değil" dedi. Orban, Macaristan'ın güvenliğinin Türkiye ile doğrudan ilişkisi olduğunu da kaydetti.