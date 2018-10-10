7 muhtar PKK suçlamasıyla gözaltında!

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce tarafından Van ili merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Van Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına milislik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Van Merkezli İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale Antalyalya'da yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

7'Sİ MUHTAR!

Operasyon kapsamında 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 7'sinin muhtarlık görevini yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Silahlı Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.