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'ın sağ kolu olan ve yakalanan kimdir? Tarkan Yavaş hangi suçlardan aranıyordu?

suç örgütünün ikinci ismi olan bu sabah yapılan operasyonla yakalandı. Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak görülen Tarkan Yavaş, Oktar ve ekibinin yakalandığı ilk dalga operasyonda kaçmış ve uzun süre saklanmıştı. Gerçekleştirilen yeni operasyonla Yavaş ve beraberindeki 8 kişi yakalandı. Peki, Tarkan Yavaş kimdir? Hangi suçlardan aranıyordu? İşte cevabı

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:22
Adnan Oktar'ın sağ kolu olan ve yakalanan Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş hangi suçlardan aranıyordu?

örgütünün iki numaralı ismi olan ve Oktar'ın sağ kolu olarak bilinen bugün yapılan operasyonla yakalandı. Yavaş ile beraberindeki 8 kişi daha gözaltına alındı. Tarkan Yavaş'ın yakalanması ile beraber Tarkan Yavaş'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. 11 Temmuz günü yapılan operasyonda kaçan sağ kol Yavaş'ın kaçış süreci bugüne kadar sürdü. Peki, Tarkan Yavaş kimdir ve kaç yaşındadır? Hangi suçlardan aranıyordu? İşte cevabı

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer alan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yapmış.

Adnan Oktar'ın sağ kolu olarak gösterilen Tarkan Yavaş, onun yerine birçok konferansta yer aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olan Tarkan Yavaş'ın Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu söyleniyor.

Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın kedicikleri ile program yaptığı A9 kanalında da aktif bir isim. Haftalık olarak "Gündem Analiz" isimli programı yapan Tarkan Yavaş, örgütünün en önemli isimlerinden.

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KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna , dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyordu.

11 Temmuz sabahı yapılan operasyon sırasında kaçan ve ardından yakalanan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenilmişti.

10 Ekim 2018 Çarşamba itibari ile Tarkan Yavaş ve beraberindeki 8 kişi emniyet güçlerinin düzenlediği yeni dalga operasyonla yakalandı.

İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

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