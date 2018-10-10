Çifte FETÖ operasyonu

FETÖ
'nün TSK
yapılanmasındaki kripto unsurların, örgütün sözde imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurmasına ilişkin yürütülen ankesör soruşturması kapmasında İstanbul
ve Ankara
merkezli çifte operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonda 45 şüpheli, Ankara merkezli operasyonda ise 49'u personel, 2'si "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. EŞZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 45 şüpheli hakkında aldığı gözaltı kararı kapsamında şüpheliler arasında 2 albay, 4 binbaşı, 1 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 9 astsubay olduğu öğrenildi. 20 şüphelinin ise FETÖ'nün mahrem imamı olduğu kaydedildi. Operasyonlarda aralarında Kastamonu Merkez Komutanlığı'nda görevli Binbaşı M.E.T.'nin de olduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. ÇOĞU MUVAZZAF ASKER
Ankara merkezli operasyonda FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 49'u personel, 2'si "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yurt çapında yürütülen operasyonlarda ise çoğu asker 40 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ
'da 4'ü görevde 6 asker, Sakarya
'da ihraç edilen 12 eski polis, Kocaeli
'nde biri muvazzaf, biri eski 2 teğmen, 3'ü muvazzaf 3'ü eski 6 astsubay 10 şüpheli, Malatya
'da 6, Balıkesir
'de 7'si muvazzaf astsubay 9 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum
'da, "Himmet" olarak para topladıkları belirlenen 4 şüpheli, Edirne
'de 2 şüpheli, Kırşehir
'de de örgütün kapatılan şirketlerinde çalıştıkları ve ByLock kullandıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Erkam ÇOBAN-Damla KAYA-Fatih ULAŞ- Hüseyin CUMALI-Abbas ÇAKAR-Rıdvan UYSAL/
SABAH