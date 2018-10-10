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Demokratik devrimin ana aksları kurullar

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan 9 politika kurulu bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri politika yapım sürecine doğrudan dahil edilerek ortak aklın kurumsallaştırılmasını sağlayacak. Politika önerisi geliştirecek kurullar, icra faaliyetlerini izleyerek ilerleme raporları hazırlayacak. Örneğin yeni süreçte Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu sağlık politikalarını belirlerken, da icracı Bakanlık olarak bu politikaları yerine getirecek.
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Demokratik devrimin ana aksları kurullar
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