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'nün firari "Kozan imam" yakalandı

'da görülen /PDY davası kapsamında kırmızı bültenle aranan, örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla 'de gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 14:41
FETÖ'nün firari Kozan imam yakalandı

'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) davası kapsamında kırmızı bültenle aranan, örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla 'de gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 1'i tutuklu 28 sanıklı FETÖ/PDY davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan eski öğretmen Nazım S'nin Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, eski öğretmeni saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Nazım S. emniyetteki işlemlerin ardından Osmaniye Adliyesi'ne sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan Nazım S. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın kaçma ve saklanma ihtimali ve suçun niteliği dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanmasına karar verdi.

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FETÖ'nün firari "Kozan imam" yakalandı
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