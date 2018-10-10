FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne hapis cezası!

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali Kemal Şeker ile avukatları katıldı. Şeker savunmasında, FETÖ ile ilişkisi bulunmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
"GÖREVİ ANLAŞILDI"
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgüt içerisinde serrehber olarak görev aldığının anlaşıldığını belirtti.?
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN TALİMATINA UYDU
ByLock kullanıcısı olan sanığın yazışma içeriklerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığının tespit edildiğini aktaran savcı, Şeker'in atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
VE KARAR
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.