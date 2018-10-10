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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 4 muvazzaf 'te yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:19
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 4 şüpheli 'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı alınan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hudut birliklerinde görevli yarbay ve binbaşı ile iki astsubay gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile iki "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı vermişti.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu
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