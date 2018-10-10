Mahkemeden flaş Enis Berberoğlu kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül katılırken halen yurtdışında bulunan Can Dündar duruşmaya gelmedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın celse arasında sanık Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep ettiği ve mahkeme tarafından bu talep kabul edilerek hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Enis Berberoğlu'nun avukatları durma kararı verilmesi yönündeki taleplerinin bir sonraki celse karara bağlanması yönündeki isteklerini kabul eden mahkeme heyeti, avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.