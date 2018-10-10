MHP lideri Bahçeli: Ekonomide dipsiz kuyu açmak için kuyruktalar

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin şu mesajları:
ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan, samimi olmayan duruş ve tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Teröristlere silah veriyorlar, Türkiye
'de attırıyorlar. Böyle bir ittifak hukuku, NATO şemsiyesi altında böylesi bir birliktelik kurgusu dürüst değildir, samimi değildir, gerçekçi değildir. ABD Başkanı, Türkiye'yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü, eline vurup ekmeğini aldığı, beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın.
(Ekonomik saldırılar) Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyular açmak için kuyruktalar. Türkiye ekonomisini kusursuz bir fırtınayla çökertmeyi, çürütmeyi hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emri verdiler. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin rövanşını kur, faiz, borç, enflasyonla almaya teşebbüs ettiler. Ekonomik sisteme saatli bomba döşediler.