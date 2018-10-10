MSB'den flaş Soçi açıklaması

İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den (SAB) çekilmesi işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) istikrarın temini için garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül tarihinde Soçi mutabakatının imzalandığı belirtildi. Mutabakat gereği sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İGAB sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumlulukların�� yerine getirmiş, bu kapsamda İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir" denildi.



RUSYA: BİNDEN FAZLA MİLİTAN İDLİB'DEKİ SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGEDEN ÇIKTI



Rusya Dışişleri Bakanlığı, binden fazla militanın İdlib'deki silahtan arındırılmış bölgeden çıktığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde silahtan arındırılmış bölgeden binden fazla militanın çıktığını açıkladı. Bakanlık yüzlerce askeri teçhizatın da İdlib'den çıktığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, "Binden fazla militan askerden arındırılmış bölgeyi terk etti. Yaklaşık 100 adet ekipmanla militanlar geri çekildi" ifadeleri yer aldı.

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