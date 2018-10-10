PKK-HDP’nin kadın istismarı iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, hainlerin "Barış Anneleri
" gibi söylemlerle bölge kadınını istismar ettikleri kaydedildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP
) Parti Meclisi üyesi ve eski Bursa Milletvekili Asiye Kolçak ve sözde barış annelerinin de bulunduğu 14 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılması istendi. İddianamede, seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP
) açık desteğiyle yüzde 10 barajı geçip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren HDP'ye talimat veren PKK
/ KCK
elebaşılarının, bu parti üzerinden legal görünümlü birçok örgütü ve sivil toplum kuruluşlarını yönettiği vurgulandı.