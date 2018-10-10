Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırına "teknolojik kalekol"

sınırına "teknolojik kalekol"

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, sınırındaki "teknolojik kalekol" inşaatında incelemelerde bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 14:33
Suriye sınırına teknolojik kalekol

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, sınırındaki son teknolojinin kullanılacağı "kalekol" inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak üzere 'ya gelen Tümgeneral Güzel ile beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Güzel ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanlığınca pilot bölge seçilen Akçakale ilçesinde yapımı süren kalekolun inşaatı ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek projelendirilen İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı binasının inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tümgeneral Güzel, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için son terörist yok edilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

51 bin asker, yeryüzünü titretecek! İlk fotoğraflar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırına "teknolojik kalekol"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN