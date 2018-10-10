Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 14 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik Trabzon merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmiAntalyalya ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında halen görevde bulunan ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.