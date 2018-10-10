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Trabzon merkezli / operasyonu! 14 kişi gözaltında

Trabzon merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:01
Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 14 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, / soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Şubesi ekiplerince ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik Trabzon merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmiAntalyalya ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında halen görevde bulunan ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 14 kişi gözaltında
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