Türk ekonomisini çökertemeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan
ziyaretinin ikinci gününde Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birlikte Macaristan-Türkiye
İş Forumu'na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şöyle dedi: 6 MİLYAR EURO HEDEFİ:
İkili ticaretimiz 2017 yılında 2,6 milyar dolara yükseldi. 2018'in ilk 8 ayında ise 1,8 milyar dolarlık hacme ulaştı. Şimdi hedef, 5 milyar doları yakalamak. Sayın Başbakan'ın (Orban) ifade ettiği gibi 6 milyar euro gibi bir hedefe ulaşmak her ikimizin de ortak bir hedefimizdir. SPEKÜLATİF SALDIRILAR:
Son birkaç aydır Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ve manipülatif saldırılar yaşandığını biliyorsunuz. Bunlar ülkemize başta terörle mücadele olmak üzere bekasını ilgilendiren hususlarda milli menfaatleri ile çelişen kararları kab
ul ettirme gayretleridir. Türkiye'nin Suriye
ve Irak'ta güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin huzurunu garanti etmek için attığı adımlar belli çevrelere rahatsızlık vermiştir. AYRILIKÇI TEHDİDE DARBE:
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Türkiye, Suriye'nin geleceğine dair ayrılıkçı tehdide çok ağır bir darbe vurmuştur. Bu harekatlar sonucunda 4 bin kilometre kareden fazla bir alanı biz terörden, teröristlerden, başta DEAŞ olmak üzere temizledik. Soçi zirvesinde Sayın Putin ile imzaladığımız mutabakat muhtırası da İdlip'de yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin emniyetini garanti altına almıştır. AB VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI:
3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteci
ye ev sahipliği yapıyoruz. Şimdiye kadar bu insanlar için kendi bütçemizden 33 milyar dolar harcadık. AB verdiği sözü tutmadı. 6 milyar euro vereceklerdi. Verilen ne, 1 milyar 700 milyon euro. Buna rağmen Suriyeli mazlumlara sahip çıkmaya devam ettik. Üzülerek ifade etmek gerekirse mülteci meselesinin çözümünde uluslar arası toplum sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Hatta Akdeniz'de, Ege'de yeri gelmiş bu mülteciler botları delinerek ölüme mahkum edilmiştir. MÜTTEFİKLERİMİZ SABOTE ETTİ:
Yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak, milyonlarcasının da Suriye'de kalmasını sağlayacak güvenli bölgeler oluşturma teklifimiz başta müttefiklerimiz tarafından sabote edilmiştir. Çözümsüzlüğün faturasını da önce Suriye halkı, daha sonra da Türkiye gibi komşu ülkeler ödemek zorunda kalmıştır. ŞOKLARA DAYANIKLIYIZ:
Biz ülkemizin ekonomik bağımsızlığını ve milli güvenliğini korumakta sonuna kadar kararlıyız. Zira şu gerçeği de çok iyi biliyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bizim burada bir sıkıntımız yok. Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecektir. Zira şoklara dayanıklıdır. OLUMLU GÖRÜNTÜMÜZ VAR:
2002'den beri ortalama yüzde 5,8, geçen sene yüzde 7,4, 2018'in ilk yarısında ise yüzde 6,3 oranında büyüyen bir ekonomiye sahibiz. Bu oranlarla OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakaladık. Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk oranlarında uluslar arası kriterlere göre gayet olumlu bir görüntümüz var. Ülkemize yönelik bu saldırılara karşı tüm kurumlarımızla gerekli önlemleri aldık. DENGELEME İŞARETLERİ:
Son olarak Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç hafta önce Yeni Ekonomi Programımızı açıkladı. 2019-2021 yıllarını kapsayanbu program katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hedefiyle kaleme alındı. Alınan önlemlerle ekonomimizin dengelenme yönünde işaretler verdiğini memnuniyetle görüyoruz. YATIRIM ÇAĞRISI:
Ticaret savaşları gibi söylemlerin ticaretimizi esir almaya çalıştığı bir ortamda Macaristan ile ekonomik işbirliğimiz çok büyük önem arz ediyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesi çalışmalarına hala başlanamaması ve Türk işadamlarının ve halkının vizeye tabi olması potansiyelimizin tam olarak kullanılmasının önündeki en büyük engellerdendir. Macaristan ve diğer AB üyesi ülkelerinden bu süreçte destek bekliyoruz. Her iki ülke işadamlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. İlişkilerimizin ve stratejik ortaklığımızın ekonomi boyutunu gelin hep birlikte daha da kuvvetlendirelim.
Programını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Erdoğan, "Macaristan Ziyareti" başlıklı bir değerlendirme yazısını da sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile işbirliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz" ifadesini kullandı. AVRUPA'YA GÜL BABA MESAJI: HUSUMET DEĞİL SEVGİ TOHUMLARI EKECEĞİZ
Erdoğan,
Budapeşte'te TİKA tarafından restore edilen Gül Baba Türbesi ile Gül Baba Müzesi'nin açılışını yaptı. Türbede dua eden Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti: "Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimizin çok daha büyük önem kazandığına inanıyorum. Dini, etnik ve kültürel farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat biz, Gül Baba'nın kutlu mirasına sahip çıkarak dayanışmanın dilini konuşacağız. Yaklaşık 500 yıl önce Gül Baba'nın yaptığı gibi bu topraklara husumet tohumları yerine sevgi tohumları ekeceğiz."
Budapeşte'deki Galiçya Şehitliği'ni ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktıktan sonra dua etti. Ardından da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.