Yeni hükümet modelindeki 9 politika kuruluna 76 isim atandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin temel taşını oluşturan politika kurullarına atanan alanlarındaki seçkin isimler, 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye
'nin vizyonunu ortaya koyacak 'YERLİ VE MİLLİ DEĞERLERİ KORUYACAĞIZ' ORHAN GENCEBAY (KÜLTÜR SANAT POLİTİKALARI KURULU):
Böyle bir göreve layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sanatçısıyım. Camiamızı iyi tanıyorum. Hayatım boyunca sanatı yaşamaya, öğrenmeye çalıştım. Ülkemde sanat ve sanatçı üst düzey standartlara sahip olsun istiyorum. Kültür ve sanat alanında sorunların neler olduğunu biliyorum. İnşallah bunları kısa sürede çözeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği "yerli ve milli" değerlerimizi sanatımızda da korumalıyız. Sanat hem evrenseldir hem de ulusaldır. Evrensele ulaşmak ulusallıktan geçer. Yeni dönemde bütün sanat kurumlarıyla görüşerek kültür ve sanatımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağız. 'İYİ İŞLER YAPACAĞIZ' AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (HUKUK POLİTİKALARI KURULU):
Artık yürütmenin içindeyim. İnanıyorum ki iyi şeyler yapacağız. 'BEYİN JİMNASTİKLERİYLE DAHA DOĞRU POLİTİKALAR BULUNACAK' PROF.DR. ABDULLAH ATALAR (EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU):
Bu kurullar uzun vadeli eğitim politikalarının belirlenmesi açısından önemli olacak. Bir artı bir ikiden daha fazla eder. Beyin jimnastikleri yapılarak daha doğru politikalar bulunacak. GELECEĞİN EĞİTİM POLİTİKALARI ŞİMDİDEN PLANLANACAK' PROF.DR. AHMET CEVAT ACAR (EĞİTİM POLİTİKALARI KURULU):
Kurulumuz, 'Kervan yolda düzülür' mantığı yerine geleceğin eğitim politikalarını şimdiden planlayarak ona göre yol alınmasını sağlayacak.